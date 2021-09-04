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مراسم تكريم الفائزين بمسابقتي "فصيلة المظليين" و"الرامي التكتيكي" في إطار الألعاب العسكرية الدولية

أخبار روسيا

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جرت في ضواحي مدينة ريازان الروسية اليوم السبت مراسم تكريم الفائزين بمسابقتي "فصيلة المظليين" و"الرامي التكتيكي" في إطار الألعاب العسكرية الدولية.

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وفاز في كلتا المسابقتين الفريق الروسي الذي احتل المرتبة الأولى في المقدار العام للنقاط المكتسبة. أما المرتبة الثانية فتقاسمها المنتخبان من كازاخستان والصين، فيما ذهبت المرتبة الثالثة إلى الفريق البيلاروسي.

وجرى تكريم الفائزين في أكثر من 10 فئات مختلفة على يد كل من يونس بيك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، وقائد قوات المظلات الروسية أندريه سيرديوكوف، ومحافظ ريازان نيقولاي ليوبيموف و مسؤولين آخرين.

 

المصدر: RT

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