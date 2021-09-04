نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير الأردن في موسكو بناء على طلبه
سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي (على اليسار) وسفير الأردن لدى موسكو خالد الشوابكة تابعوا RT على
استقبل سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، سفير الأردن لدى موسكو خالد الشوابكة بناء على طلبه.
وجاء في بيان للخارجية الروسية أن الطرفين تبادلا وجهات النظر "حول قضايا التنسيق الروسي الأردني في إطار الأمم المتحدة وعلى منصات دولية أخرى".
المصدر: RT
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