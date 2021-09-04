فوز الطيارين الروس بمسابقة "العمليات الجوية" الدولية

فاز الطيارون العسكريون الروس بمسابقة "العمليات الجوية" (أفيادارتس) التي جرت في إطار الألعاب العسكرية الدولية "الجيش-2021"، حسبما أفاد المركز الإعلامي للألعاب، اليوم السبت.

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وفي بيان له نقل المركز عن قائد التدريبات القتالية للقوات الجوفضائية الروسية اللواء بافل مولتشانوف قوله إن أربعة أرقام قياسية تم تسجيلها أثناء المسابقة التي جرت مراسم إغلاقها اليوم في مطار دياغيليفو بمقاطعة ريازان الروسية، وسجل الطيارون الروس اثنين منها، فيما يعود الرقمان الآخران إلى الفريقين البيلاروسي والصيني.

وشارك في مسابقة "السهام الجوية" نحو 60 طاقما جويا من روسيا وبيلاروس والصين تنافست الفرق الوطنية فيها على القيام بعمليات خاصة بالاستطلاع الجوي ومهارة قيادة الطائرة والملاحة وعمليات البحث والإنقاذ وتدمير الأهداف الأرضية ودقة إنزال الشحنات.

وتجري الألعاب العسكرية الدولية في الفترة من 22 أغسطس حتى 4 سبتمبر على أراضي 11 دولة (روسيا، الجزائر، أرمينيا، بيلاروس، فيتنام، إيران، قطر، كازاخستان، الصين، صربيا، أوزبكستان)، ويشارك فيها أكثر من 5 آلاف عسكري ضمن 277 فريقا من 42 دولة.

المصدر: "نوفوستي"