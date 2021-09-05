تعرفت عليه في مواقع التعارف فاغتصبها واحتجزها في كراج للسيارات لعدة أيام

اعتقلت الشرطة بمدينة نيجني نوفغورود الروسية رجلا بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة بالغة من العمر 23 عاما، على مدى أكثر من أسبوع.

وأفاد المحققون بأن الفتاة، واسمها يليزافيتا بابيكوفا، تعرفت على رجل بالغ من العمر 39 عاما في مواقع التعارف. والتقيا لأول مرة في 24 أغسطس الماضي. وبعد ذلك قام الرجل بنقلها في اتجاه مجهول.

وتمت عملية البحث عن الفتاة المفقودة بمشاركة رجال الشرطة والمتطوعين. وعثروا عليها في الطبق السلفي في كراج للسيارات. وتحدثت الفتاة المتضررة أن الرجل خطفها وهددها بالسكين. وفتحت الشرطة قضية جنائية في هذا الحادث.

المصدر: RT