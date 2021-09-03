 
مباشر
عاجل
سفير روسيا لدى أفغانستان: سبب التصعيد حول بنجشير قد يعود إلى مطالب المقاومة

بوتين يعلق على موقف مع تلميذ صحح عبارة قالها

أخبار روسيا

بوتين يعلق على موقف مع تلميذ صحح عبارة قالها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7d9

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه لم ينتبه للموقف مع تلميذ المدرسة الذي صحح عبارة قالها (بوتين) أثناء حديثه عن التاريخ.

إقرأ المزيد
بوتين يهنئ الطلاب والتلاميذ بالعام الدراسي الجديد
بوتين يهنئ الطلاب والتلاميذ بالعام الدراسي الجديد

وقال بوتين في المنتدى الاقتصادي العالمي: "أنا حتى لم أعر هذا الأمر اهتماما. لماذا هذا يجب أن يسيء إلي؟ هذا يمكن أن يسعدني فقط: الشباب يعرفون جيدا تاريخ الوطن".

 وكان نيكانور تولستيك، وهو تلميذ من مدينة فوركوتا بجمهورية كومي الروسية، قد عقب في الأول من سبتمبر على عبارة قالها الرئيس الروسي في درس مفتوح في إطار ماراثون مجتمع المعرفة في مركز أوشن للأطفال في فلاديفوستوك.

أثناء مناقشة تاريخ البلاد، سمى بوتين الحرب مع السويد في عهد بطرس الأول، حرب السنوات السبع. وصحح الصبي، الذي يمثل حركة التلاميذ الروس في كومي، قائلا إن الأمر هنا يتعلق بحرب الشمال 1700-1721. وشكر الرئيس الروسي الصبي على ملاحظته التصحيحية.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا