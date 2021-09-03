بوتين يعلق على موقف مع تلميذ صحح عبارة قالها

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه لم ينتبه للموقف مع تلميذ المدرسة الذي صحح عبارة قالها (بوتين) أثناء حديثه عن التاريخ.

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وقال بوتين في المنتدى الاقتصادي العالمي: "أنا حتى لم أعر هذا الأمر اهتماما. لماذا هذا يجب أن يسيء إلي؟ هذا يمكن أن يسعدني فقط: الشباب يعرفون جيدا تاريخ الوطن".

وكان نيكانور تولستيك، وهو تلميذ من مدينة فوركوتا بجمهورية كومي الروسية، قد عقب في الأول من سبتمبر على عبارة قالها الرئيس الروسي في درس مفتوح في إطار ماراثون مجتمع المعرفة في مركز أوشن للأطفال في فلاديفوستوك.

أثناء مناقشة تاريخ البلاد، سمى بوتين الحرب مع السويد في عهد بطرس الأول، حرب السنوات السبع. وصحح الصبي، الذي يمثل حركة التلاميذ الروس في كومي، قائلا إن الأمر هنا يتعلق بحرب الشمال 1700-1721. وشكر الرئيس الروسي الصبي على ملاحظته التصحيحية.

المصدر: نوفوستي