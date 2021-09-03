الحرس الوطني الروسي: قضينا على 250 مسلحا في شمال القوقاز خلال السنوات الخمس الماضية

أفاد المكتب الصحفي للحرس الوطني الروسي بأن أفراد الحرس قضوا على 250 مسلحا بشمال القوقاز في الفترة ما بين عامي 2016 و2021، وقاموا بتدمير29 قاعدة لتدريب الجماعات المسلحة غير الشرعية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الجمعة: "في الفترة ما بين عامي 2016 و2021 أجرت المجموعة الموحدة للقوات في أراضي منطقة شمال القوقاز الروسية أكثر من 4 آلاف عملية خاصة تم خلالها القضاء على 250 مسلحا والعثور على 29 قاعدة لتدريب الجماعات المسلحة غير الشرعية و193 ساحة لتجمع المسلحين و517 مخبأ".

وأضاف البيان أنه تم خلال الفترة الزمنية نفسها أيضا مصادرة أكثر من 4,5 ألف وحدة من الأسلحة النارية، ونحو 300 ألف ذخيرة مختلفة، وأكثر من طن من المتفجرات.

وتابع أن الحرس الوطني الروسي يتعاون بنشاط من قوات مكافحة الإرهاب في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن أفراد الحرس الوطني الروسي قد زاروا أكثر من مرة الصين والإمارات وبيلاروس وكازاخستان لممارسة التدريب في مكافحة الإرهاب.

المصدر: نوفوستي