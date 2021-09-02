جامعة الدول العربية توقع بروتوكل تعاون مع اللجنة المركزية للانتخابات الروسية

التقى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم الخميس، برئيسة اللجنة المركزية الروسية للانتخابات، إيلا بامفيلوفا، ووقعا برتوكل تعاون.

وتم اعتماد السفير جابر حبيب جابر، ومالك موصلي كمراقبين دوليين عن الجامعة العربية في انتخابات مجلس الدوما بروسيا (مجلس النواب).

وسيجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري.

المصدر: RT