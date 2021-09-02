جامعة الدول العربية توقع بروتوكل تعاون مع اللجنة المركزية للانتخابات الروسية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r75b
التقى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم الخميس، برئيسة اللجنة المركزية الروسية للانتخابات، إيلا بامفيلوفا، ووقعا برتوكل تعاون.
وتم اعتماد السفير جابر حبيب جابر، ومالك موصلي كمراقبين دوليين عن الجامعة العربية في انتخابات مجلس الدوما بروسيا (مجلس النواب).
وسيجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.