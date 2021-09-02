بيسكوف ينقل عن بوتين سبب عدم وجود حسابات له في مواقع التواصل

أكد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي أن رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، ليست لديه حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي.

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وقال المتحدث الرئاسي الروسي في ماراثون المعرفة الجديدة: "أنتم تعلمون أن بوتين شخصيا ليست لديه صفحات في الشبكات الاجتماعية. لقد أجاب بنفسه على هذا السؤال بأنه ببساطة ليس لديه الوقت للإشراف على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا يريد أن يفعل من أجله ذلك شخص آخر، هو يعتبر ذلك خطأ".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين والحكومة والوزارات المختلفة "تتواجد بشكل متزايد على شبكات التواصل الاجتماعي".

المصدر: نوفوستي