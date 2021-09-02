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مسؤول: عدد الملقحين ضد كورونا في روسيا يتجاوز 45 مليون شخص

أخبار روسيا

مسؤول: عدد الملقحين ضد كورونا في روسيا يتجاوز 45 مليون شخص
Sputnik
حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا
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أعلن النائب الأول لوزير الصحة الروسي، فيكتور فيسينكو، أنه تم تطعيم أكثر من 45 مليون شخص في روسيا ضد فيروس كورونا.

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وزارة الصحة الروسية: 37 مليون ملقح ضد كورونا في البلد

وقال فيسينكو، اليوم الخميس، في حديثه لوكالة "إنترفاكس" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية: "حتى الآن تم تطعيم أكثر من 45 مليون شخص في البلاد. وتستخدم في التطعيم حاليا كل اللقاحات الروسية الأربعة، وهي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" و"أبيفاك كورونا" و"كوفيفاك".

وأشار إلى أن وتائر حملة التطعيم ضد كورونا تختلف من منطقة إلى أخرى في المناطق الروسية المختلفة.

وأضاف: "إن مناعة القطيع لن تظهر بنفسها، ويتعلق ذلك بالدرجة الأولى بكل منا، وعلينا أن نختار بأنفسنا الحماية من الإصابة بفيروس كورونا".

وانطلقت الحملة الجماعية للتطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا في 18 يناير الماضي. وأفادت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في الأسبوع الماضي بأن نحو 37 مليون شخص قد تلقوا الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في روسيا.

المصدر: إنترفاكس

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