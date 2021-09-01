افتتاح نصب تذكاري في موسكو للقائد الأسطوري ألكسندر نيفسكي

تم اليوم في حرم كنيسة داخل معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، افتتاح نصب تذكاري للقائد الأسطوري الروسي ألكسندر نيفسكي.

وقام النائب الأول لرئيسة مجلس الاتحاد أندريه تورتشاك ووزير الخارجية سيرغي لافروف، مع بقية الضيوف الحاضرين للحدث، بوضع باقات الزهور عند التمثال.

بالإضافة إلى ذلك، قام تورتشاك بإهداء الكنيسة التي تحمل اسم هذا الأمير الروسي الفذ، أيقونة مرسومة بتقنية خاصة، مما يسهل رؤيتها من جانب ضعاف البصر.

المصدر:إزفيستيا