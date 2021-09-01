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الجرس الأول يقرع في مدرسة روسية شهدت حادث إطلاق النار في مايو الماضي

أخبار روسيا

الجرس الأول يقرع في مدرسة روسية شهدت حادث إطلاق النار في مايو الماضي
Reuters
مبنى مدرسة رقم 175 بمدينة قازان الروسية بعد أعمال الترميم، 30 أغسطس 2021
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تحتفل مدرسة رقم 175 بمدينة قازان الروسية التي وقع فيها في مايو الماضي حادث إطلاق النار، اليوم الأربعاء، بيوم المعرفة.

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ونشرت قناة "REN-TV" الروسية على حسابها في "تويتر" تسجيل فيديو يظهر قرع الجرس الأول للسنة الدراسية الجديدة في المدرسة، حيث توجه الأطفال إلى مدارسهم من جديد بنظام عادي.

وقامت سلطات المدينة بإزالة الغرفة الدراسية التي أطلق أحد سكانها، إيلناز غالافييف، النار على تلاميذ وموظفي المدرسة، وتعمل حاليا على تحويلها إلى مكان لراحة الأطفال.

وأدى حادث إطلاق النار الذي وقع يوم 11 مايو في مدرسة بمدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية إلى مقتل 7 تلاميذ ومعلمتين اثنتين، وإصابة 23 شخصا. 

المصدر: تويتر

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