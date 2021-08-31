"إنستغرام" يحذف منشورا لرئيس برلمان القرم في ذكرى اغتيال رئيس دونيتسك الشعبية

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حذف موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي منشورا لرئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف، نشره في الذكرى الثالثة لاغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو.

وقالت كريستينا بوبكوفا المتحدثة باسم رئيس برلمان القرم، إن "إنستغرام" حذف المنشور مدعيا بأنه "متعلق بالعنف" أو يشير "لمنظمات خطيرة".

وأضافت المتحدثة أن قسطنطينوف وصف زاخارتشينكو في منشوره بأنه كان "مقاتلا حقيقيا وحاميا للعالم الروسي".

كما عبر قسطنطينوف عن ثقته بأن "دونباس ستطبق حقها في تقرير مصيرها"، وأن "قتلة زاخارتشينكو سينالون العقاب الذي يستحقونه".

يذكر أن ألكسندر زاخارتشينكو كان رئيسا لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد شرق أوكرانيا.

واغتيل في الـ31 من أغسطس 2018 بتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى كان يرتاده بمدينة دونيتسك.

المصدر: نوفوستي