بيسكوف: مبادرة شويغو حول بناء مدن كبيرة جديدة في سيبيريا مهمة للغاية

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن مبادرة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حول بناء مدن جديدة في سيبيريا تعد مهمة للغاية، إذ أن تطوير البلاد يتطلب ظهور مراكز جديدة.

وردا على سؤال صحفي حول ماهية المهمة الرئيسية في روسيا برأي الكرملين: تطوير المدن الموجودة في سيبيريا أم بناء مدن جديدة فيها، أجاب بيسكوف: كلاهما مهم. إن تطوير المدن الموجودة ومراكز الحياة الاقتصادية والاجتماعية هو عملية دائمة وأولوية دائمة بالنسبة للحكومة وقيادة البلاد. ولا شك أيضا في أن تطوير البلاد يتطلب ظهور مراكز ومدن جديدة. وفي هذا الصدد تعد مبادرة شويغو مهمة للغاية".

والتقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في أغسطس الجاري المجتمع العلمي في المدينة الأكاديمية بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية، حيث قال إنه يعتبر ضروريا بناء 3 أو 5 مدن كبيرة سيقطنها ما بين 300 ألف ومليون نسمة، لجعلها موجهة بشكل خاص إلى مجال نشاط معين، مثلا هندسة الطاقة أو معالجة الأخشاب أو البتروكيماويات. من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في لقائه مع ممثلي حزب "روسيا الموحدة" إنه من الضروري إعداد اقتراحات ملموسة حول تطوير سيبيريا اعتمادا على مبادرة شويغو.

المصدر: نوفوستي