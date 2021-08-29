شويغو: روسيا تعمل على زيادة سرعة ومدى صواريخها فرط الصوتية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا تعمل على زيادة سرعة ومدى صواريخها فرط الصوتية.

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وقال شويغو في تصريحات متلفزة: "نعمل على زيادة مدى سلاحنا فرط الصوتي"، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن زيادة سرعة الصواريخ من هذا النوع ودقتها، إضافة إلى تكييف وسائل النقل مع أنواع الأسلحة المستحدثة، وذلك عبر تصميم منصة إطلاق نمطية لجميع الصواريخ فرط الصوتية. وقال: "العمل جار على ذلك ولدينا اليوم ما يمكننا عرضه، بل يمكننا أن نحمي بلادنا معه".

وذكّر وزير الدفاع بأن القوات المسلحة الوطنية تمتلك في الوقت الراهن أنواعا عدة من السلاح فرط الصوتي، ومنها صواريخ "كينجال" التي يتم إطلاقها من مقاتلات "ميغ-31 كا" ومنظومات الصواريخ الاستراتيجية "أفانغارد" المزودة بوحدة مجنحة فرط صوتية.

المصدر: "نوفوستي"