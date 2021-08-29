مدير المؤسسة الفضائية الروسية: مستعدون لصد أي هجوم بما في ذلك في الفضاء الكوني

أعلن دميتري روغوزين، مدير المؤسسة الحكومية الروسية للأنشطة الفضائية (روس كوسموس) أن روسيا مستعدة لصد أي هجوم بما في ذلك في الفضاء الكوني.

وقال روغوزين في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "لقد عاشت روسيا حروبا كثيرة وخسائر بشرية هائلة، لذا فنحن بالطبع مستعدون لصد أي هجوم، بما في ذلك في الفضاء الكوني".

ورجح مدير المؤسسة أن يكون الفضاء مسرحا لحروب المستقبل قائلة: "إذا تحدثنا عن حروب المستقبل فتشير تنبؤات المحللين إلى أن الحرب الحقيقية إذا اشتعلت - معاذ الله - ستبدأ في الفضاء لا غير، لأن الصراع سيبدأ من تدمير شبكة العدو المدارية".

وأوضح روغوزين أن كل دولة ستحاول قبل كل شيء أن "تعمي" الطرف المعادي، علما أن الأجهزة الفضائية وحدها توفر الرؤية الكاملة لعمق أراضي أي دولة، فمن الطبيعي إذا أن تبدأ الحرب من محاولة تدمير الشبكة التي تشكلها، "لكن يجب إدراك أن استهداف جهاز فضائي، لا سيما أنه ينتسب إلى شبكة عسكرية، يعتبر سببا للحرب".

وذكّر روغوزين بأن كل جهاز فضائي مزود بأنظمة تكشف عن أي تأثير خارجي مقصود على هذا الجهاز في حال حدوثه.

المصدر: "تاس"