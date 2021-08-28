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روسيا.. موافقة السلطات على قواعد وصول الطلاب الأجانب إلى البلاد

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روسيا.. موافقة السلطات على قواعد وصول الطلاب الأجانب إلى البلاد
Sputnik Rostislav Netisov
وزير العلم والتعليم الأعلى الروسي فاليري فالكوف
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وافق مركز العمليات الخاص بمواجهة عدوى كورونا في روسيا على قواعد وصول طلاب أجانب إلى البلاد، حسبما أعلن وزير العلم والتعليم الأعلى الروسي فاليري فالكوف.

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وخلال لقاء مع طلاب جرى في إطار فعاليات "أسبوع الإبداع"، أوضح الوزير إن مركز العمليات الذي ترأسته نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا "وافق على خوارزمية وصول طلاب أجانب إلى روسيا الاتحادية".

وكان الوزير أعلن سابقا عن الانتهاء من وضع الخوارزمية المذكورة بجهود مشتركة بين وزارة العلم والتعليم الأعلى ووزارة الخارجية والهيئة الفيدرالية للمراقبة في مجال حماية حقوق المستهلكين.

 

المصدر: "نوفوستي"

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