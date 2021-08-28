تحديد الفوارق بين لقاحي "إيبي فاك كورونا ن" و"إيبي فاك كورونا"

قالت تاتيانا نيبومنياشيخ نائبة مدير مركز "فيكتور" العلمي، إن تصميم وإنتاج لقاح محدث عن لقاح "إيبي فاك كورونا"، الذي صممه المركز، سيبسط عملية الإنتاج في ظروف ارتفاع الطلب.

ولدى ردها على سؤال حول الفارق بين لقاحي "إيبي فاك كورونا ن" و"إيبي فاك كورونا"، قالت الخبيرة: "بالنسبة للإنسان العادي، المتوجه إلى التطعيم، لا يوجد أي فرق.اللقاح هو نفسه تقريبا. أي أنه نفس البروتين الحامل ونفس المواد المساعدة ونفس الببتيدات الثلاثة. الشيء الوحيد، في لقاح إيبي فاك كورونا، تم تصنيع جميع الببتيدات الثلاثة بشكل منفصل. وإذا نظرنا إلى اللقاح، فسيبدو وكأنه كوز ذرة: إنه البروتين الناقل مغطى بحبيبات بثلاثة ألوان. هذه هي الببتيدات الثلاثة. أما في لقاح إيبي فاك كورونا ن، فقد تم توحيد اثنتين منها في مجموع واحد. أي نفس عرنوس الذرة، بعض الحبوب بقيت كما كانت، وأما الجزئين الآخرين فهما أكبر حجما ومن قسمين".

إقرأ المزيد

وشددت على أن إنشاء اللقاح الجديد، ضروري أيضا لسهولة الإنتاج، وقالت: "الطلب على اللقاح كبير جدا، وعند إنتاجه في هذا الشكل، ستكون العملية أبسط وأسهل بكثير. من حيث الجوهر، يحتوي هذا اللقاح على نفس المكونات النشطة".

في 26 أغسطس، أصدرت وزارة الصحة الروسية شهادة تسجيل لقاح روسي آخر ضد فيروس كورونا وهو "إيبي فاك كورونا ن".

المصدر: RT