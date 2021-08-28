عمدة موسكو: ترحيل حوالي 200 مهاجر من بلدان رابطة الدول المستقلة

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن سلطات العاصمة قامت بترحيل حوالي 200 شخص من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة.

وكتب سوبيانين، في مدونته الشخصية: "تم ترحيل أبناء الجمهوريات السوفيتية السابقة، بسبب انتهاكهم للقانون والنظام".

وأشار العمدة، إلى أنه تم منع 17500 شخص من مواطني هذه الجمهوريات، من دخول روسيا.

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وأضاف عمدة موسكو: "حدثت انتهاكات جدية للقانون في الآونة الأخيرة من جانب بعض العمال الأجانب، وشارك بعضهم في مشاجرات كبيرة. لا يجوز استمرار مثل هذا الوضع. لا يثير سرورنا وجود مثل هؤلاء الضيوف".

ونوه بأن الشرطة نفذت مداهمات قاسية في الأشهر الأخيرة. وتم فتح 800 قضية جنائية، وجرى ترحيل حوالي 200 شخص.

وأشار العمدة إلى أن مئات الآلاف من المهاجرين من بلدان رابطة الدول المستقلة يصلون عادة إلى موسكو بهدف العمل فيها، ويتصرف معظمهم بشكل لائق ويحترمون القانون.

المصدر: نوفوستي