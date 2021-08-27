روسيا.. تحطم قاذفة قرب مدينة بيرم ونجاة الطيارين

أعلن الجيش الروسي عن تحطم قاذفة من طراز "سو-24" تابعة له اليوم الجمعة قرب مدينة بيرم.

وأكدت المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي أن القاذفة المنكوبة سقطت في منطقة غابات على بعد 95 كلم غربي القرم، خلال تنفيذها طلعة دون ذخيرة تمهيدا لخضوعها لأعمال الصيانة والترميم الروتينية، مضيفة أن طياريها أنقذفا قبل تحطم الطائرة، والبحث جار عنهما.

وأكد مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة "نوفوستي" نجاة الطيارين.

وأشارت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر في أجهزة الطوارئ أن القاذفة هبطت في بيرم لإعادة التزود بالوقود وتحطمت بعد عدة دقائق من إقلاعها.

المصدر: "تاس"