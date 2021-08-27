فريق عربي ينزل إلى الحلبة أولاً في سباق "بياتلون" للمظليين في روسيا

افتتح فريق الجزائر للمظليين سباق "بياتلون" الفرق بمسير طوله 10 كلم، ثم مسابقة بالذخيرة الحية من أسلحة صغيرة وقاذفات قنابل يدوية في مسابقة "سلاح المظلات".

وأقيم "بياتلون" الفرق في معسكر تدريب "دوبروفيتشي" في منطقة ريازان الروسية، حيث قطع كل فريق من المظليين مسافة 2.5 كلم من السباق، ثم إطلاق النار من وضعيات الانبطاح ثم من وضعية الجاثي، ثم الوقوف من أسلحة "آر بي كيه إس-74" RPKS-74، و"إيه كيه-74م" AK-74M، وقاذفات "آر بي جيه-7دي" RPG-7D، ثم قطع المسافة الأخيرة "اللفة الرابعة" بأقصى تسارع حتى النهاية.

إقرأ المزيد

وظهرت الأهداف للأسلحة الصغيرة لمدة 10 ثوان على مسافة 100 متر. ثم أهداف قاذفات القنابل رقم 12ب (دبابة في خندق) على مسافة 150 إلى 250 متراً للإصابة بأشكال متنوعة.

وكان الجنود الجزائريون هم أول من نزل إلى حلبة السباق، ثم تلاهم المظليون من جمهورية بيلاروس، ثم المتسابقون من كازاخستان.

وبعد حساب نتائج المسابقة من قبل لجنة التحكيم، مع الأخذ في الاعتبار الوقت الجزائي المحتمل، المخصص للتنفيذ غير السليم لبعض عناصر المسابقة، سيتم إعلان الفائزين في المرحلة الثانية من المسابقة.

وتقام مسابقة "الفصيل المحمول جواً" في إطار ألعاب منتدى "الجيش-2021"، الذي يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس".