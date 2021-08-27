بيسكوف يعلق على لافتات انتخابية ألمانية تصور مقاطعة روسية على أنها جزء من ألمانيا
عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن موقف الكرملين من اللافتات الانتخابية التي ظهرت في ألمانيا والتي تصور خرائط للبلاد بحدودها القديمة تتضمن مقاطعة كالينينغراد الروسية.
وقال بيسكوف اليوم الجمعة ردا على سؤال صحفي: "اطلعنا على تقارير إعلامية حول هذا الأمر، وموقفنا من ذلك سلبي".
وشدد المتحدث على أن هذه اللافتات لا علاقة لها بـ"موقف برلين الرسمي"، وقال: "بالطبع، برلين لا تشكك رسميا في وحدة أراضي روسيا. لكن من المهم للغاية فهم (حقيقة وجود) مثل هذه التطلعات الإقليمية لدى بعض القوى السياسية في ألمانيا".
وحسبما أفاد الإعلام الألماني، فإن نسخا من لافتات تعود لمنتصف القرن الماضي وتمثل خرائط تصور مقاطعة كالينينغراد الروسية وأجزاء من بولندا ضمن حدود الدولة الألمانية، تم تعليقها في شوارع مدينة تيتيروف شمالي ألمانيا في وقت سابق هذا الأسبوع.
المصدر: وكالات
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