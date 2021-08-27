شويغو: شكلنا على الحدود مراكز لصد الدعاية المعادية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه يجري إنشاء مراكز دعاية مناهضة لروسيا على طول الحدود، مما يفرض ضرورة بناء نظام دفاعي في البلاد للتصدي لها.

وأضاف شويغو، في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر "الجيش والمجتمع. الدفاع النفسي" المنعقد في إطار منتدى "الجيش 2021 ": "قبل كل شيء، هذه محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا. ويجري هذا العمل بشكل عميق وخطوة وراء خطوة، من كالينينغراد إلى كامتشاتكا. ويظهر السؤال: هل يجب أن تكون هناك تربية عقائدية وهل هناك حاجة لضباط التوجيه السياسي في الجيش؟".

وأشار الوزير، إلى أنه تم تشكيل مراكز الدعاية المعادية لروسيا، على طول الحدود، من ريغا إلى تالين ووارسو وحتى هلسنكي.

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وقال: "يجب أن نبني نظام دفاع ضد كل ذلك. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا أن ننسى تاريخنا، وننسى ما حققه آباؤنا وأجدادنا. لا يجوز أن نسمح لأحد بتدمير كل ذلك. يجب أن نحافظ عليه ونزيده. أنا مقتنع بهذا بالتأكيد، ونحن نقوم بذلك معا".

المصدر: نوفوستي