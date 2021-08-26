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روسيا وتركيا تنفذان مشاريع لإنتاج معدات عسكرية برية

مال وأعمال

روسيا وتركيا تنفذان مشاريع لإنتاج معدات عسكرية برية
Sputnik
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قال مصدر في المكتب الصحفي لشركة "روس أوبورون اكسبورت"، إن هذه المؤسسة التي تشرف في روسيا على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية، تنفذ مشاريع مع شركاء أتراك.

 وذكر المصدر، أن "روس أوبورون اكسبورت"، التابعة لشركة "روس تيخ" الحكومية العملاقة، تنفذ مع الجانب التركي مشاريع في مجال إنتاج معدات للقوات البرية.

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وأضاف المصدر، في حديثه لمراسل "تاس" على هامش فعاليات المنتدى العسكري الفني الدولي "الجيش 2021": "تقوم روس أوبورون اكسبورت، بتنفيذ عدة مشاريع واعدة مع الشركاء الأتراك، في مجال إنتاج المعدات للقوات البرية، بما في ذلك لمصلحة دول ثالثة".  وتجري فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2021"، في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس في كوبينكا بمقاطعة موسكو.

المصدر: تاس

 

 

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