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روسيا تدرج عدة حركات دينية من لاتفيا وأوكرانيا على قائمة المنظمات غير المرغوب فيها

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روسيا تدرج عدة حركات دينية من لاتفيا وأوكرانيا على قائمة المنظمات غير المرغوب فيها
Sputnik ALEXEI MAYSHEV
النيابة العامة الروسية (صورة من الأرشيف)
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أدرجت النيابة العامة الروسية عددا من الحركات الدينية من لاتفيا وأوكرانيا على قائمة المنظمات غير المرغوب فيها على أراضي روسيا.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، أن القرار يشمل حركة "الجيل الجديد" المسيحية الدولية والكنيسة الإنجيلية المسيحية "الجيل الجديد" من لاتفيا، والإدارة الروحية للمسيحيين الإنجيليين للكنيسة الأوكرانية المسيحية "الجيل الجديد"، والكلية الروحية التعليمية الدولية "الجيل الجديد" من أوكرانيا.

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وأشارت النيابة العامة إلى أن نشاط تلك المنظمات يمثل خطرا على أسس النظام الدستوري والأمن القومي الروسي.

ويقضي إدراج المنظمات على القائمة المذكورة حظر تأسيس مكاتب أو ممثليات لها على أراضي روسيا وإنهاء نشاط البنى التي تم تأسيسها في وقت سابق مع العقاب الإداري أو الجنائي للمخالفين.

المصدر: "إنترفاكس"

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