روسيا .. تراجع معدل الإصابات اليومية بكورونا إلى تحت حاجز الـ20 ألف إصابة

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ24 ساعة الأخيرة أقل من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت حصيلة الوفيات اليومية الجديدة جراء الوباء 776 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الاثنين أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 19454 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 20564 إصابة أمس.

ويعود أكبر عدد من الإصابات إلى العاصمة موسكو (1458 حالة)، وضواحي موسكو (1187)، ومدينة سان بطرسبورغ (691).

وشهدت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد تسجيل 776 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 762 وفاة في اليوم السابق.

وتماثل 15401 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة6.766.541 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 176820 حالة وفاة و6.034.867 حالات شفاء.

المصدر: RT