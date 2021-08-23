لحظة اعتقال الأمن الروسي لأوكراني بتهمة "التجسس"

نشرت دائرة الأمن الفيدرالي الروسية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال مواطن أوكراني بتهمة "التجسس" لصالح أوكرانيا في مدينة تولا بروسيا.

ووفقا لدائرة الأمن الروسية، تبين أن المشتبه به كان عميلا للخدمات الخاصة لأوكرانيا، وكان يجمع البيانات حول الأسلحة الحديثة في روسيا.

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وقال مكتب الأمن الفيدرالي: "ثبت أن الأجنبي، بناء على تعليمات من أجهزة المخابرات الأوكرانية، كان يحاول تجنيد موظفين عاملين مؤسسات الدفاع الروسية ذات الصفة السرية".

كما تم فتح قضية جنائية ضد المعتقل بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي ("التجسس").

المصدر: RT