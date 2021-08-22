بعد تصريحات أردوغان.. مسؤول روسي يستذكر "صفحات صعبة لتركيا" في تاريخ علاقاتها مع روسيا

وجه نائب رئيس حكومة القرم وممثلها الدائم لدى الرئيس الروسي، غيورغي مورادوف، انتقادات لاذعة إلى السلطات التركية لدعمها المبادرة الأمريكية الأوكرانية لقمة "منصة القرم".

وقال مرادوف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "التزمت أنقرة للأسف بموقف غير كريم من خلال دعم الاستفزاز الأمريكي الأوكراني ضد وحدة أراضي روسيا. مثل هذه السياسات لا تأخذ بعين الاعتبار الصفحات الصعبة بالنسبة لتركيا من تاريخنا المشترك، والذي لا يجب اختباره مرة أخرى".

وأضاف: "اتباع سياسات التعدي على أراضي الآخرين في الشؤون الدولية هو كما يقول المثل الروسي حفر حفرة للآخر دون التفكير في إمكانية وقوعك أنت فيها".

وسبق أن أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن تركيا مستمرة في دعم أوكرانيا خاصة في ما يتعلق بأمنها، تزامنا مع وصول وزير خارجيته، مولود تشاووش أوغلو، إلى كييف لحضور قمة تأسيس "منصة القرم" الموجهة ضد تبعية شبه الجزيرة لروسيا.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات