الألعاب العسكرية الدولية 2021.. افتتاح "نادي المشجعين" في مركز "باتريوت" بضواحي موسكو

أعلن المكتب الإعلامي لهيئة الألعاب العسكرية الدولية 2021 عن إطلاق عمل منطقة "نادي المشجعين" في مركز العروض والمؤتمرات "باتريوت" بضواحي موسكو.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أنه تم إقامة أكثر من 50 عرضا وفعالية وساحة لألعاب الكمبيوتر ومجمع تدريب على مساحة 27 ألف متر مربع لتكون عاملة تزامنا مع مسابقة المتخصصين العسكريين.

وستقام الألعاب العسكرية الدولية 2021 خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2021 على أراضي 11 دولة، وهي روسيا والجزائر وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وإيران وقطر وكازاخستان والصين وصربيا وأوزبكستان، وسيشارك فيها أكثر من 5 آلاف عسكري يمثلون 42 دولة.

وتشمل الألعاب العسكرية الدولية هذا العام 34 مسابقة سيتم عرضها في منطقة "نادي المشجعين".

المصدر: RT