بوتين: أذكر لافروف أحيانا بأنه ليس وزيرا للدفاع!

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وزارة الخارجية الروسية تتخذ مواقف "هجومية" في دفاعها عن مصالح البلاد على الساحة الدولية.

إقرأ المزيد

وخلال لقاء عقده اليوم الأحد مع ممثلي حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، أثنى بوتين على نشاط الدبلوماسية الوطنية، قائلا: "كانت دبلوماسيتنا تتعرض سابقا لانتقادات بسبب موقفها المشوش في الدفاع عن مصالحنا الوطنية على الساحة الدولية أو على جميع المنصات الدولية. أما اليوم فالوضع مختلف تماما. لا أفشي سرا إذا ما قلت إن مواقف مؤسستنا الدبلوماسية نشطة وهجومية".

وأضاف الرئيس الروسي ممازحا: "حتى أجد نفسي مضطرا لتذكير سيرغي لافروف من حين لآخر بأنه وزير الخارجية وليس وزيرا للدفاع".

المصدر: "تاس"