"كلاشنيكوف" تعرض مدفعا رشاشا مخصصا للطيارين

عرضت شركة "كلاشنيكوف" لأول مرة مدفعا رشاشا جديدا من طراز "بي بي كا-20" مخصصا لطياري القوات الجوية الروسية.

وقال نائب المدير العام للمشاريع الخاصة في الشركة، دينيس فيسينكو، للصحفيين أثناء عرض المدفع في منتدى "آرميا-2021" المنعقد في ضواحي موسكو: "يتميز "بي بي كا-20" بدعامة تلسكوبية لإطلاق النار من الكتفين الأيسر والأيمن وبمنظار للموازاة وسكة "بيكاتيني" والأشعة تحت الحمراء".

وأضاف أن مدفع رشاش "بي بي كا" له آفق جيدة للتصدير ومن المتوقع أن تهتم به وحدات القوات الخاصة.

Sputnik

وأفادت شركة "كلاشنيكوف" سابقا بأن رشاش "بي بي كا-20" قد اجتاز التجربة الحكومية. ومن المتوقع أن تتخذ وزارة الدفاع الروسية قرارا نهائيا حول احتمال استخدامه في الجيش الروسي.

وأظهرت التجارب إمكانية وضع هذا المدفع الرشاش في مقعد القذف للطيارين.

المصدر: نوفوستي