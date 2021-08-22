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"كلاشنيكوف" تبدأ في تطوير طائرة مسيرة للمرابطة البحرية

أخبار روسيا

Zala Aero Group
طائرة بلا طيار "كوب"
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بدأت شركة "ZALA Aero" (تدخل في مجموعة شركات "كلاشنيكوف") في تطوير نسخة بحرية لطائرات كاميكازي بلا طيار من طراز "كوب".

وقال رئيس المشاريع الخاصة للشركة، نيكيتا خاميتوف، أمام الصحفيين، اليوم الأحد: "على أساس استباقي بدأنا في تطوير نسخة جديدة تماما لمجموعة "كوب" المخصصة للمرابطة البحرية".

وأضاف: "ستزيد هذه المنظومة، التي تركب على متن سفن النقل والإنزال السريعة والزوارق الخاصة، قدراتها القتالية بشكل كبير".

المصدر: نوفوستي

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