فرار 7 مجرمين من مستشفى للأمراض العقلية في جمهورية بورياتيا الروسية

أفاد المركز الصحفي لحكومة جمهورية بورياتيا الروسية بفرار 7 مجرمين من مستشفى خاص للأمراض العقلية الواقعة في أراضي الجمهورية، حيث يخضع المحكوم عليهم للعلاج الإجباري.

وقالت مصادر محلية رسمية إنه تم القاء القبض على اثنين من المجرمين الهاربين.

وأضافت أن المجرمين نظموا، اليوم السبت، أعمال شغب في المستشى قبل الفرار، أسفرت عن إصابة موظف طبي بقطع من شظايا الزجاج. وأشارت إلى أن 59 مريضا كانوا موجودين في هذه المؤسسة الطبية في لحظة الفرار.

وتدل المعلومات المنشورة على موقع وزارة الداخلية في الجمهورية على أن هؤلاء المجرمين هم رجال تتراوح أعمارهم بين 22 - 42 عاما. وكانوا مدانين بتهم مختلفة، بينها السرقة والابتزاز، والتسبب في أذى بدني جسيم، وتدمير متعمد للممتلكات.

ووعدت الشرطة المحلية بدفع مكافأة مالية مقابل أي معلومات عن مكان اختباء المجرمين الهاربين.

المصدر: وكالات