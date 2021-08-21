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انتهاء الاستعدادات للمسابقة الدولية "ماراثون الخيل" في جمهورية طيفا الروسية

أخبار روسيا

انتهاء الاستعدادات للمسابقة الدولية
المركز الصحفي للألعاب العسكرية الدولية "أرمي-2021"
جمهورية طيفا، روسيا
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أكمل الفرسان العسكريون من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا استعداداتهم للمسابقة الدولية "ماراثون الخيل" التي ستجري في مدينة كيزيل بجمهورية طيفا الروسية.

وجهز الفرسان خيولهم والأسلحة والمعدات، بما فيها المعدات للتغلب على اختبارات المسابقة، واطلعوا على مسار الـ 100 كيلومتر الذي سيتغلب المتسابقون عليه أثناء المرحلة الأولى من "مسيرة المسافات الطويلة".

بالإضافة إلى ذلك قام المشاركون في المسابقة بالتدريب على نظام تنفيذ مهام خاصة مثل تجاوز حاجز مائي وحقول ألغام، وتنظيم إقامة ليلية، ومكان لسقي الحيوانات، وكذلك نقل الأسلحة والذخيرة من مصدر التدمير، وغيرها.

انتهاء الاستعدادات للمسابقة الدولية
المركز الصحفي للألعاب العسكرية الدولية "أرمي-2021"
انتهاء الاستعدادات للمسابقة الدولية
المركز الصحفي للألعاب العسكرية الدولية "أرمي-2021"

انتهاء الاستعدادات للمسابقة الدولية
المركز الصحفي للألعاب العسكرية الدولية "أرمي-2021"
انتهاء الاستعدادات للمسابقة الدولية
المركز الصحفي للألعاب العسكرية الدولية "أرمي-2021"
انتهاء الاستعدادات للمسابقة الدولية
المركز الصحفي للألعاب العسكرية الدولية "أرمي-2021"
انتهاء الاستعدادات للمسابقة الدولية
المركز الصحفي للألعاب العسكرية الدولية "أرمي-2021"
انتهاء الاستعدادات للمسابقة الدولية
المركز الصحفي للألعاب العسكرية الدولية "أرمي-2021"

وستقام المرحلة الدولية لمسابقة "ماراثون الخيل" للألعاب العسكرية الدولية - 2021 في الفترة ما بين 22 و29 أغسطس الجاري في المنطقة العسكرية المركزية في ملعب تدريب "كارا خاك".

المصدر: RT

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