روسيا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الأوكراني ومعه مسؤول أمني رفيع

وسعت الحكومة الروسية قائمة العقوبات ضد أوكرانيا لتشمل وزير الخارجية دميتري كوليبا وسكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف.

وتم نشر قائمة الأشخاص الذين تفرض العقوبات عليهم على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، وذلك بعد إقرار القائمة من قبل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وتضم النسخة المحدثة من القائمة 922 شخصا، بينما كان عددهم عند التحديث الأخير للقائمة في ديسمبر الماضي 849 شخصا.

يذكر أن روسيا أعلنت في نوفمبر عام 2018 عن فرض عقوبات على أكثر من 300 مواطن أوكراني و68 كيانا. ومنذ ذلك الحين تم توسيع قائمة العقوبات عدة مرات.

ومن المسؤولين الكبار تشمل القائمة وزير الداخلية الأوكراني السابق أرسين أفاكوف ووزير الدفاع السابق ستيبان بولتوراك والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فاسيلي غريتساك وغيرهم.

المصدر: "نوفوستي"