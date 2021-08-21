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أنطونوف: العقوبات الأمريكية الأخيرة محاولة لتقويض العلاقات مع روسيا

أخبار روسيا

أنطونوف: العقوبات الأمريكية الأخيرة محاولة لتقويض العلاقات مع روسيا
Reuters Sergei Karpukhin
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف
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قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تظهر أن واشنطن ليست لديها الإرادة لتنفيذ ما اتفق عليه رئيسا البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

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وكتب على "فيسبوك": "إن تصرفات الجانب الأمريكي تؤكد أن الإدارة تواصل اتباع مسار تقويض العلاقات مع روسيا والقانون الدولي بشكل أعمى".

وبحسب السفير فإنه "من غير المرجح أن تساعد خطوات واشنطن غير البناءة في تعزيز الاستقرار العالمي في مثل هذا الوقت الصعب لجميع الدول"، مضيفا أن "العقوبات على روسيا اليوم تظهر عدم رغبة واشنطن في تنفيذ التفاهمات المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين في قمة يونيو في جنيف".

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات على شخصيات وكيانات في روسيا، على خلفية حادثة التسميم المزعوم للناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني.

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن هذه العقوبات الجديدة تطال تسع شخصيات ومؤسستين، بدعوى تورطهم في حادثة التسميم المزعومة أو "علاقتهم بالبرنامج الكيميائي الروسي".

المصدر: "نوفوستي"

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