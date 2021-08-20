لأول مرة.. الجزائر وقطر تستضيفان مسابقات "الألعاب العسكرية الدولية"

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف إن برنامج الألعاب العسكرية الدولية السابعة يتضمن 34 مسابقة، بما فيها بياتلون الدبابات 3 مسابقات جديدة.

جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقده الخميس 19 أغسطس للملحقين العسكريين الأجانب في موسكو بمناسبة افتتاح الألعاب العسكرية الدولية السابعة يوم 22 أغسطس الجاري.

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وستقام تلك المسابقات، حسب غيراسيموف، في 11 دولة. أما الجزائر وقطر وفيتنام وصربيا فتستضيف مسابقات الألعاب العسكرية الدولية لأول مرة.

ولم يستبعد غيراسيموف أن تقام في المستقبل بعض مسابقات الألعاب العسكرية في منطقة القطب الشمالي الروسية.

وأشار الجنرال إلى أن شعبية وجغرافيا الألعاب العسكرية الدولية ترتفع من عام إلى آخر حيث يزيد العام الجاري العدد الإجمالي للمشاركين فيها ضمن الوفود العسكرية الوطنية 7 آلاف فرد. كما سيشارك فيها ما يزيد عن 1100 قطعة من المعدات الحربية. وانضمت إلى الألعاب العسكرية الدولية العام الجاري لأول مرة الوفود من البرازيل وكاميرون وبوركينا فاسو وماليزيا وقبرص.

وأضاف أن مسابقات الألعاب العسكرية الدولية السابعة تجري العام الجاري بمحاذاة فعاليات منتدى "الجيش – 2021" التقني العسكري. وستقام مراسم اختتام الألعاب العسكرية وتكريم المنتخبات الفائزة فيها في 4 سبتمبر المقبل بضواحي موسكو.

المصدر: تاس