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الرئيس الإيراني: تطوير وترسيخ العلاقات مع روسيا أولوية مهمة في سياستنا الخارجية

أخبار روسيا

الرئيس الإيراني: تطوير وترسيخ العلاقات مع روسيا أولوية مهمة في سياستنا الخارجية
Reuters
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "تطوير وترسيخ العلاقات مع روسيا يعد أولوية مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية".

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نسعى لإزالة العقبات عن طريق العلاقات وفتح نوافذ جديدة للتعاون وعازمون على زيادة التبادل التجاري مع روسيا".

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وأكد عزم بلاده على "الارتقاء بالعلاقات الودية والشاملة بين البلدين بحيث تصبح نموذجا لعلاقات حسن الجوار".

وأضاف: "نمتلك الإرادة الجادة للإسراع بتوقيع الوثيقة الشاملة للتعاون بين إيران وروسيا".

وأعرب عن شكره وتقديره لمبادرة موسكو الرامية للمضي بعملية انضمام إيران لمنظمة شنغهاي للتعاون، معتبرا ذلك "خطوة على مسار ترسيخ العلاقات الوثيقة والمتجذرة بين البلدين".

وتوجه بالشكر لروسيا على تعاونها في مكافحة فيروس كورونا وبذل الجهود للإنتاج المشترك للقاح المضاد للفيروس في إيران.

وأضاف أن "إيران ونظرا لظروفها الخاصة تطلب المزيد من الشحنات من لقاح كورونا" الروسي.

المصدر: "إرنا"

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