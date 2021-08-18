الأمن الروسي: القضاء على نشاط خلية لـ "حزب التحرير الإسلامي" في القرم

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا في جمهورية القرم، من القضاء على نشاط خلية تابعة لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي.

وذكرت المخابرات، أن رجالها اعتقلوا خلال العملية، اثنين من القياديين وثلاثة من المشاركين النشطين.

وأشارت المخابرات الروسية، إلى أن هؤلاء الأشخاص قاموا "بأنشطة مناهضة للدستور، تستند إلى عقيدة إقامة نظام خلافة عالمية، وتهدف إلى الإطاحة بالسلطات الحالية وتخريب المؤسسات العلمانية في البلاد".

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وتم اتهام المعتقلين المذكورين، بنشر أيديولوجية إرهابية ومحاولات تجنيد المسلمين من السكان المحليين. وتمكن رجال الأمن، خلال العملية من مصادرة مطبوعات دعائية إرهابية.

بقرار صدر في عام 2003 من المحكمة العليا في روسيا تم اعتبار تنظيم "حزب التحرير الإسلامي"، كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها داخل البلاد. وهذا التنظيم يعتبر إرهابيا كذلك في العديد من دول العالم.

المصدر: نوفوستي