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قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان مهمة مدتها 9 ساعات فوق بحر اليابان

أخبار روسيا

قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان مهمة مدتها 9 ساعات فوق بحر اليابان
Sputnik Maxim Bogodvid
قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس"
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نفذت قاذفتان استراتيجيتان روسيتان من طراز "تو-95 إم إس" مهمة مخططا لها دامت نحو 9 ساعات فوق المياه الدولية في بحر اليابان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء.

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وأشارت الوزارة إلى أن مقاتلات من طراز "سو-35" رافقت القاذفتين أثناء مهمتهما، مضيفة أن طواقم الطائرات الاستراتيجية الروسية تنفذ بانتظام "تحليقات فوق المياه الدولية في منطقة القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".

وشددت وزارة الدفاع على أن جميع التحليقات التي تنفذها الطائرات الحربية الروسية تجري في إطار القواعد الدولية لاستخدام الأجواء.

وتشكل طائرات "تو-95 إم إس" و"تو-160" المكون الجوي من "الثالوث النووي" الروسي، ووظيفتها توجيه ضربات نووية وعادية إلى الأهداف الأكثر حيوية الواقعة في عمق أراضي العدو.

 

المصدر: "إنترفاكس"

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