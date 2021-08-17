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بوبوفا: لقاح روسي خامس ضد كوفيد سيظهر قريبا

أخبار روسيا

بوبوفا: لقاح روسي خامس ضد كوفيد سيظهر قريبا
Sputnik
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قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن اللقاح الوطني الخامس ضد فيروس كورونا المستجد، سيظهر قريبا في روسيا.

وأضافت بوبوفا: "تم في روسيا الاتحادية، تسجيل أربعة لقاحات وطنية، واللقاح الخامس قادم على الطريق. هذا الأمر سيعيق انتشار الفيروس".

في نهاية شهر يونيو، قال رينات ماكسوتوف رئيس مركز "فيكتور" العلمي، إن مؤسسته قدمت للسلطات المختصة، وثائق تسجيل لقاح "أبي فاك كورونا- ن"، المتضمن جرعتين، وذكر في وقت لاحق أنه من المتوقع تسجيل هذا اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا في أغسطس. 

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وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات وهي:  لقاحا "سبوتنيك – V" و"سبوتنيك – لايت" من تصميم مركز "غاماليا" الروسي، وكذلك لقاح "كوفيواك" من تصميم مركز "تشوماكوف"، ولقاح "أبي فاك كورونا" من تصميم مركز "فيكتور" الروسي.

المصدر: نوفوستي

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