لافروف يشير إلى محاولات خارجية للتأثير على نتائج انتخابات الدوما

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن هناك ما يدعو للاعتقاد، بأنه يجري التحضير لمحاولات من الخارج للتشكيك بنتائج الانتخابات المقبلة في روسيا.

وأضاف لافروف، في حديث له خلال زيارته لمقاطعة كالينينغراد: "سنواصل، رغم ذلك، العمل مع جميع شركائنا، انطلاقا من أننا سنحل مشكلاتنا بأنفسنا، دون أي توجيه من الخارج. وهذا يتعلق بالانتخابات المقبلة لمجلس الدوما. اعتقد أنكم على الأغلب قد سمعتم بأنه يجري التحضير لمحاولات التشكيك في نتائجها".

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وأضاف الوزير، أن أهم أمر هو أن تستند النتيجة على رأي الشعب الروسي. وقال: شعبنا بالذات من سيقوم بتقييم السلطة وسيحدد بنفسه كذلك طريق تطوره في الفترة التاريخية اللاحقة".

ويشار إلى أن انتخابات الدوما ستجري في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر من هذا العام.

المصدر: نوفوستي