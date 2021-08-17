 
مباشر

كورونا في روسيا.. 20958 إصابة و805 وفيات بكورونا خلال آخر 24 ساعة

أخبار روسيا

كورونا في روسيا.. 20958 إصابة و805 وفيات بكورونا خلال آخر 24 ساعة
Sputnik
روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2pm

ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى 20958 مقابل 20765 يوم أمس، فيما لا تزال الوفيات الجديدة جراء الوباء عند مستوى قرابة الـ800..

إقرأ المزيد
روسيا تسجل 806 وفيات و20765 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة
روسيا تسجل 806 وفيات و20765 إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 805 وفيات بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 806 وفيات في اليوم السابق. وتماثل 18407 أشخاص للشفاء خلال اليوم الأخير مقابل 15601 في اليوم السابق.

وبذلك سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 6 ملايين و642559 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 172110 حالة وفاة، و5 ملايين و918324 حالة شفاء.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2006 حالات) ومقاطعة موسكو (1328حالة) وسان بطرسبورغ (1156 حالة).

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا