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بوتين يعزي رئيس وزراء هايتي في ضحايا الزلزال

أخبار روسيا

بوتين يعزي رئيس وزراء هايتي في ضحايا الزلزال
Sputnik Alexey Nikolsky
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد برقية تعزية ومواساة لرئيس وزراء هايتي أرييل هنري في ضحايا الزلزال الذي ضرب سواحل البلاد يوم السبت.

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وجاء في نص البرقية المنشور على موقع الكرملين الرسمي: "فخامة رئيس الوزراء المحترم. تقبلوا أصدق التعازي بسبب التبعات المأساوية للزلزال الذي ضرب بلادكم، والمتمثلة في سقوط ضحايا بشرية عديدة ودمار واسع النطاق".

وأكد رئيس الدولة أن "روسيا تشارك أحزان من فقدوا أحباءهم نتيجة هذه المأساة".

كما أعرب بوتين عن أمله في شفاء المصابين وتجاوز البلاد آثار الكارثة في أقرب وقت ممكن.

وصباح أمس السبت، شهدت هايتي الواقعة في البحر الكاريبي، وقوع زلزال بقوة 7,2 درجة، أسفر عن سقوط 304 قتلى على الأقل، إضافة الى مئات الجرحى والمفقودين، ووقوع أضرار مادية جسيمة في جنوب غرب الجزيرة.

المصدر: "تاس"

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