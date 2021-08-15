بوتين يوقع مرسوما بشأن تكريم العسكريين الذين قتلوا في حرائق تركيا

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بشأن تكريم العسكريين الذين قتلوا في تحطم الطائرة الروسية التي شاركت في إطفاء حرائق الغابات في تركيا.

ووفقا للمرسوم منح الرئيس الروسي، وسام "الشجاعة" بعد الوفاة، للعسكريين الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وجاء في المرسوم، الذي نشر على موقع الكرملين: "تمنح هذه الأوسمة، لكل من فلاديسلاف بيركوتوف، وفاديم كاراسيف، يفغيني كوزنتسوف، ونيكولاي أوميلشينكو، ويوري تشوباروف".

في وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية مصرع طاقم طائرتها من طراز "بي-200"، المكون من 5 أفراد، وكذلك 3 ممثلين أتراك كانوا على متن الطائرة التي سقطت وتحطمت عند محاولتها الهبوط.

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وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر السبت بعد انتهاء مهمة الطائرة في إخماد بؤر الحرائق قرب مدينة أضنة.

المصدر: نوفوستي