تلاميذ وطلاب روس في رحلة "روساتوم" على متن كاسحة جليد نووية

قالت هيئة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، إنها نظمت رحلة تعليمية وإطلاعية للتلاميذ والطلاب إلى منطقة القطب الشمالي، على متن كاسحة جليد نووية روسية.

وذكرت الشركة على موقعها الرسمي، أنها أطلقت اليوم، رحلة إلى منطقة القطب الشمالي يشارك فيها أكثر من 80 تلميذا وطالبا من مختلف مناطق روسيا، وجميعهم من المتفوقين والموهوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 عاما.

وتجري الرحلة على متن كاسحة الجليد الذرية الروسية "50 عاما على النصر".

ونوه الموقع بأنه تم اختيار المشاركين من الفائزين في المسابقة الفكرية للأطفال "كاسحة جليد المعرفة" التي أقيمت كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للصناعة النووية في روسيا.

ويشارك في الفعالية كذلك، الفائزون ببطولة المهنيين الشباب التي نظمتها "روساتوم" وغيرها.

وتهدف الرحلة، إلى توفير فرصة الاطلاع لكل من يبحث عن المعلومات العلمية. كما يهدف المشروع إلى تشكيل مسارات علمية توحد بين رغبات المشاركين في الرحلة والأهداف الشاملة لشركة "روساتوم".

وخلال الرحلة، سيتم على الكاسحة، تنظيم سلسلة من المحاضرات العلمية، وسيتم نشر نسخ فيديو منها على منصة "Homo Science" على الإنترنت.

وفي ختام الرحلة وكنتيجة لها، سيتم تشكيل مجموعة من سفراء "Homo Science" وسيجري اختيارهم من بين أكثر الشباب المشاركين موهبة.

وخلال مسار الرحلة، ستتوقف الكاسحة في جزيرة "أرض فرانز جوزيف"، حيث ستتاح للمشاركين الفرصة للتعرف على النباتات والحيوانات الموجودة في منطقة القطب الشمالي.

المصدر: سبوتنيك