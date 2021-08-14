خلال نصف عام روسيا منعت حوالي 99 ألف أجنبي من دخول أراضيها

قال مصدر بالمكتب الصحفي بوزارة الداخلية الروسية، إنه تم خلال النصف الأول من هذا العام، اتخاذ قرارات بمنع دخول حوالي 99 ألف أجنبي إلى أراضي روسيا.

وأضاف المصدر: "في النصف الأول من عام 2021، لأسباب مختلفة، لم يسمح لنحو 99 ألف شخص بدخول روسيا".

ووفقا للتشريعات الروسية، يمنع دخول الأجنبي إلى روسيا، إذا كان ذلك ضروريا لضمان القدرات الدفاعية للبلاد أو لضمان الأمن الدولة والنظام العام وحماية صحة السكان.

ويتم تطبيق ذلك أيضا في حال تم اتخاذ قرار ضد مواطن أجنبي بشأن الطرد الإداري والإبعاد من روسيا الاتحادية، وكذلك إذا كان محكوما بارتكاب جريمة متعمدة على أراضي روسيا ولم يطبق الحكم، وإذا تم تحميله عدة مرات المسؤولية الإدارية (مرتين أو أكثر) خلال عام واحد بسبب تطاوله على النظام العام في البلاد، وإذا تهرب من تسديد الضرائب أو دفع الغرامات الإدارية.

المصدر: تاس