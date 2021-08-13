والدا الشاب الروسي المتوفى في تركيا يؤكدان هويته

أعلنت القنصلية الروسية بمدينة إسطنبول التركية أن والدي الشاب الروسي ماكار راغين المفقود في تركيا وتم العثور على جثته بعد أسبوعين من ذلك، أكدا هويته.

وأضافت القنصلية أن التحضيرات جارية لنقل جثمان المواطن الروسي إلى الوطن، وأن سبب وفاته سيحدد في وقت لاحق.

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وذكرت أن راغين البالغ 20 عاما وصل إلى إسطنبول في الـ16 من يوليو، وفي الـ29 منه كان يتعين عليه أن يعود إلى مدينة فيلنيوس في ليتوانيا، حيث يقيم ويتعلم في الجامعة.

وغادر الشاب فندقه في الـ28 من يوليو، وفقد أثره إلى حين العثور على جثته على شاطئ جزيرة بورغازادا في بحر مرمرة بالقرب من إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي الموافق للـ10 من أغسطس.

المصدر: نوفوستي