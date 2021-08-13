موسكو تلغي إلزام المؤسسات بنقل 30٪ من موظفيها للعمل عن بعد

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إنه تم إلغاء إلزام مؤسسات وشركات العاصمة، بنقل 30٪ من موظفيها للعمل عن بعد، بما في ذلك الأكبر من 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وذكر أن القرار بات ساري المفعول اعتبارا من 13 أغسطس الجاري.

وأشار العمدة في ذات الوقت، إلى أن سلطات العاصمة الروسية، توصي أرباب العمل بالاستمرار في الحفاظ على نمط العمل عن بعد، إن أمكن وإذا لم يتسبب ذلك بالضرر لعمل هذه المؤسسات والشركات.

ونوه العمدة كذلك بأن سلطات مدينة موسكو، ألغت كل القيود المفروضة على زيارة حدائق الحيوانات، بما في ذلك دخول القاعات المغلقة والمغطاة فيها.

المصدر: وكالات