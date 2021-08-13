مصادر تتحدث عن أحد الأسباب المحتملة لانفجار الحافلة في فورونيج

قالت مصادر في هيئات حماية القانون الروسية لـRT إن حدوث عطل في عمل المعدات التقنية، يعتبر الاحتمال الرئيس لانفجار حافلة نقل الركاب في فورونيج.

ووفقا لها، لا يستبعد المحققون احتمال قيام أصحاب الحافلة، بتحويلها بشكل غير مرخص للاستخدم بالغاز كوقود.

من جانبه، أعلن ممثل الشركة مالكة الباص، أن مؤسسته لا تستخدم إلا الديزل كوقود في حافلاتها.

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مساء يوم أمس، أكدت سلطات مدينة فورونيج مقتل امرأة وإصابة 19 شخصا آخرين جراء انفجار في حافلة نقل ركاب وسط المدينة الواقعة جنوب غربي روسيا.

ووقع الانفجار داخل حافلة صغيرة (ميكروباص) قرب مركز تجاري وعلى متنها نحو 30 شخصا حسب إفادات سائقها.

وفتحت النيابة العامة في المدينة تحقيقا في الحادث، وهناك روايات مختلفة قيد الدراسة، بما فيها رواية أولية لانفجار أسطوانة غاز الحافلة.

المصدر: نوفوستي