مصدر أمني يكشف لـRT عن الفرضيات الأساسية التي يركز عليها التحقيق في انفجار حافلة فورونيج

أفاد مصدر أمني روسي لقناة RT بأن المحققين ينظرون في 3 فرضيات أساسية لسبب الانفجار الذي تعرضت له حافلة ركاب بمدينة فورونيج جنوب غربي روسيا.

وقال المصدر إن الفرضيات تشمل خللا في معدات الحافلة، ونقل أحد الركاب مواد خطرة قابلة للانفجار أو أسطوانة غاز، في الفرضية الثالثة تشير لعمل إرهابي.

ولفت المصدر إلى أن فرضية الإرهاب ضعيفة الاحتمال، حيث لم يتم العثور في مكان الحادث على أي أثر لمواد تستخدم في العبوات الناسفة.

إقرأ المزيد

وقال المصدر إنه "لم يتم العثور على أجزاء من الأسلاك أو المسامير التي تستخدم عادة في العبوات الناسفة، لكن بعض الأشخاص أصيبوا بشظايا الزجاج وأجزاء معدنية من هيكل الحافلة".

وأضاف مع ذلك أن المحققين لا يستبعدون تفجير عبوة ناسفة لم يتم تغليفها بوعاء صلب.

يذكر أن انفجارا في حافلة ركاب بمدينة فورونيج الروسية أسفر مساء الخميس عن مقتل امرأة وإصابة 18 شخصا بجروح.

المصدر: RT